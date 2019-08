Podgorica, 3. avgusta - Ameriški milijarder in soustanovitelj Microsofta Bill Gates z družino dopustuje v Črni gori, poročajo črnogorski mediji. Med drugim so se z raftom spustili po reki Tari in obiskali obmorsko letoviško mesto Tivat oziroma prestižni navtično-turistični center Porto Montenegro, Sveti Stefan in Boko Kotorsko.