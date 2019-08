ZDA nadaljujejo z ukrepi proti članom venezuelskega režima

Washington, 2. avgusta - ZDA so danes poveljnika venezuelskih posebnih policijskih sil Rafaela Enriqueja Bastarda Mendozo in poveljnika vojaške protiobveščevalne službe Ivana Rafaela Hernandeza Dalo označile kot velika kršitelja človekovih pravic. Njima in članom njunih družin so prepovedali vstop v ZDA.