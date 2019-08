General Motors z višjim četrtletnim dobičkom

New York, 1. avgusta - Največji proizvajalec avtomobilov v ZDA General Motors (GM) je v minulem drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal dobiček za 1,2 odstotka na 2,4 milijarde dolarjev. Čeprav so prihodki padli za 1,9 odstotka na 36,1 milijarde, so se delnice GM po objavi rezultatov podražile.