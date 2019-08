V hali Tivoli danes in v nedeljo možna ohladitev z brezplačnim drsanjem

Ljubljana, 3. avgusta - V vročih poletnih dneh mnogi razmišljajo o ohladitvi na kopališčih, jezerih in morju. V javnem zavodu Šport Ljubljana pa so se tudi letos obiskovalcem odločili ponuditi ohladitev v ledeni dvorani v Tivoliju. Obiskovalci bodo lahko brezplačno drsali danes med 16. in 18. uro in v nedeljo med 10. in 12. uro, je navedeno na spletni strani zavoda.