Projekt Šilih sprožil aktivnosti za izboljšanje varnosti zdravstvene obravnave

Ljubljana, 1. avgusta - S končnim poročilom je vlada sklenila dejavnosti v okviru projekta Šilih. Kot je navedeno v poročilu, je projekt sprožil in pospešil vrsto aktivnosti za izboljševanje varnosti, kakovosti in učinkovitosti zdravstvene obravnave. Večino nalog sta pristojni ministrstvi za pravosodje in za zdravje uspešno uresničili, nekaj dela pa ju še čaka.