Varuh ob spominu na genocid nad Romi in Sinti proti vsakršnemu preganjanju

Maribor/Murska Sobota, 1. avgusta - V mariborski Sinagogi so mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti zaznamovali tudi z večernim predavanjem na to temo. Obiskovalce je nagovoril varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je poudaril, da mora biti delovanje proti vsakršnemu preganjanju ljudi vedno naš cilj, saj prinaša upanje, še posebej v luči preteklih ravnanj.