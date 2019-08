Športni plezalci na SP na Japonsko z visokimi cilji

Ljubljana, 1. avgusta - Športne plezalce med 11. in 21. avgustom čaka vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v japonskem Hachiojiju. Slovenski plezalci se tja odpravljajo z visokimi cilji in željami po čim več olimpijskih vozovnicah. Slovenska odprava bo štela 13 plezalcev v vseh disciplinah, prvo ime pa je aktualna prvakinja na balvanih in v težavnosti Janja Garnbret.