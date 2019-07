Ustavno sodišče razveljavilo sodbo za uboj očima v Hermancih

Ljubljana, 31. julija - Ustavno sodišče je ugodilo pritožbi pred več kot petimi leti zaradi uboja očima v Hermancih pri Ormožu na sedem let zapora obsojenega Daouda Saadaouija ter kljub njegovemu priznanju razveljavilo sodbi vrhovnega sodišča in mariborskega višjega sodišča iz leta 2014. Ustavni sodniki so zadevo v vnovično odločanje vrnili višjemu sodišču.