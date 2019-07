Skupnost socialnih zavodov za akcijski načrt na področju oskrbe starejših

Ljubljana, 31. julija - Starostniki in njihovi svojci imajo zaradi prezasedenosti domov in dolgih čakalnih vrst pri izvajanju storitev na domu in drugih oblik pomoči velike težave pri dostopu do nujnih storitev, opozarja skupnost socialnih zavodov. Vlado in pristojne poziva, da ob zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je nujen, čim prej pripravijo tudi ustrezen akcijski načrt.