Applove delnice kljub padcu četrtletnega dobička krepko navzgor

New York, 31. julija - Ameriški tehnološki velikan Apple je v drugem četrtletju letošnjega leta ustvaril za 13 odstotkov manj čistega dobička kot v enakem četrtletju lani oziroma skupaj deset milijard dolarjev, prihodki pa so narasli za odstotek na 53,8 milijarde dolarjev. Tako dobiček kot prihodki so presegli pričakovanja analitikov.