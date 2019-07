Japonska brez sprememb denarne politike, a s slabšo napovedjo rasti BDP

Tokio, 30. julija - Japonska centralna banka je ohranila svojo ohlapno denarno politiko, ob tem pa napovedala, da ne bo oklevala pri sprejemanju dodatnih ukrepov za spodbujanje gospodarstva, če bo to potrebno. Hkrati je znižala napoved gospodarske rasti in inflacije za tekoče javnofinančno leto, in sicer obojega za 0,1 odstotne točke na 0,7 oz. 0,8 odstotka.