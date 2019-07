Ljubljana, 29. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je agencija za varstvo konkurence odobrila združitev Dnevnika in Večera. Pisale so tudi, da vlado Marjana Šarca glede na anketo POP TV podpira 57 odstotkov vprašanih, 31,5 odstotka pa ji nasprotuje.