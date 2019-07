Sporazum o zaposlovanju delavcev iz Srbije v izvajanju septembra

Ljubljana, 29. julija - Sporazum med Slovenijo in Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji, ki ga je DZ ratificiral konec maja, bo v izvajanju od 1. septembra dalje, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sporazum je identičen kot tisti z BiH, med drugim pa določa pogoje in obseg zaposlovanja Srbov v Sloveniji.