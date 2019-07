Nikozija in Atene si želijo rešiti vprašanje razdeljenega Cipra

Nikozija, 29. julija - Nikozija in Atene si bodo prizadevale rešiti vprašanje že 45 let razdeljenega Cipra, sta danes v Nikoziji dejala predsednik Cipra Nikos Anastasiades in grški premier Kiriakos Micotakis. Anastasiades je prepričan, da mora obstajati rešitev, ki bo zagotovila pravice obeh narodov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.