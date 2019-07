Prometna nesreča za nekaj časa ustavila promet na štajerski avtocesti

Vransko, 29. julija - Prometna nesreča je za nekaj časa popolnoma zaprla promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Po podatkih policijske uprave Celje in prometnoinformacijskega centra je promet že stekel. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni in eno tovorno vozilo. Poškodovanih ni.