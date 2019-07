V Rusiji številne vojaške parade, Putin hvalil rusko mornarico

Moskva, 28. julija - V ruskem pristaniškem mestu Sankt Peterburg je danes potekala osrednja vojaška parada, s katero so v Rusiji obeležili dan mornarice. Na njej so sodelovale številne ruske ladje, podmornice in letala. Parado si je ogledal tudi predsednik države Vladimir Putin, ki je dejal, da se je ruska mornarica pripravljena zoperstaviti kateremukoli napadalcu.