Morske živali naj ne bodo igrača

Ljubljana, 27. julija - V vročih poletnih dneh se otroška igra rada preseli na obalo. A kot opozarjajo v društvu za varovanje okolja in pomoč v stiski Reks in Mila, naj ta ne vključuje morskih živali. Te naj ostanejo v morju, opazuje in občuduje pa naj se jih z razdalje, so v sporočilu za javnost zapisali v društvu.