Ljubljana, 26. julija - Danes bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte. Zlasti v vzhodni polovici države so možna krajevna neurja. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.