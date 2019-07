V morju pri Vrsarju pogrešajo slovenskega državljana

Zagreb/Vrsar, 25. julija - V morju pri Vrsarju se je danes okoli 18. ure zgodila nesreča, v kateri je slovenski državljan padel z vodnega skuterja in je še vedno pogrešan. Moškemu so na pomoč pohiteli nekateri gostje kampa Valkanela, pa tudi plovila luške kapitanije in pomorske policije, vendar ga niso našli. Iskalno akcijo bodo nadaljevali v petek.