Avstrija izdala mednarodno tiralico za ruskega vohuna

Dunaj, 25. julija - Avstrijske oblasti so izdale mednarodni nalog za aretacijo ruskega vohuna zaradi domnevnih primerov vohunjenja vse od 80. let prejšnjega stoletja. Tiralica je povezana s primerom, ki je prišel na dan konec lanskega leta, ko so avstrijskega polkovnika aretirali zaradi domnevnega vohunjenja za Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.