Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je Dars prejel pet novih ponudb za gradnjo druge cevi karavanškega predora, o izjavi slovenskega kandidata za člana Evropske komisije Janeza Lenarčiča in o tem, da so slovenski evropski poslanci pozdravili nadaljevanje postopka Evropske komisije proti Avstriji glede indeksacije družinskih prejemkov.