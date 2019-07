Nissan po strmoglavljenju dobička ukinja 12.500 delovnih mest

Jokohama, 25. julija - Japonski partner francoskega Renaulta Nissan namerava po občutnem padcu dobička v prvem četrtletju poslovnega leta zapreti 12.500 delovnih mest. Kot so danes sporočili iz drugega največjega japonskega proizvajalca avtomobilov, bodo globalne proizvodne zmogljivosti do konca poslovnega leta 2022/23, torej do 31. marca 2023, zmanjšali za desetino.