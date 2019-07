V Portoriku izdali tiralico za guvernerjem

San Juan, 24. julija - V Portoriku, kjer že skoraj dva tedna potekajo protesti za odstop guvernerja Ricarda Rosselloja, so v ponedeljek izdali tiralico za guvernerjem, je potrdil predstavnik portoriškega ministrstva za pravosodje. Tamkajšnji mediji poročajo, da bo Rosello še danes odstopil, navajajo tuje tiskovne agencije. V njegovem uradu so to danes zanikali.