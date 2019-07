HSE: Pepel iz Energetike Ljubljana bomo predelali in ne odlagali

Ljubljana/Trbovlje, 24. julija - HSE - Energetska družba Trbovlje bo pepel, ki ga tja po novem vozi Energetika Ljubljana, skladno z veljavno zakonodajo predelala v koristen gradbeni material in ga ne bo odlagala, so v HSE povedali za STA. V Energetiki Ljubljana pa so zagotovili, da pepel, ki nastaja v njihovem proizvodnem procesu, ni nevaren odpadek.