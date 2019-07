Nekdanji ameriški diplomati na Kubi utrpeli spremembe na možganih

Washington, 24. julija - Posnetki možganov okoli 40 ameriških diplomatov, ki so bili na še neznan način poškodovani na Kubi, so razkrili, da se njihovi možgani vidno razlikujejo od posnetkov kontrolnih skupin, so v torek sporočili strokovnjaki. Slikanje z magnetno resonanco potrjuje, da se je "nekaj zgodilo z možgani teh ljudi", je dejala soavtorica študije Ragini Verma.