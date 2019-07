V Preddvoru načrti za unikaten namakalni sistem in težave s širitvijo kmetij

Preddvor/Šenčur, 23. julija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si je danes v preddvorski občini ogledala gradnjo zahtevne gozdne ceste, ki je edinstvena po principu gradnje. Na obisku so ji predstavili tudi zamisel o unikatnem namakalnem sistemu in jo opozorili na težave pri širjenju kmetij.