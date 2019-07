Zaradi 33 kaznivih dejanj kazensko ovadili 22-letnega Šentjurčana

Šentjur, 23. julija - Šentjurski policisti so zaradi 33 kaznivih dejanj na celjsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 22-letnega Šentjurčana. Skupaj z novo kazensko ovadbo, v kateri ga policisti sumijo storitve še osmih velikih tatvin, dveh prikrivanj in poškodovanja tuje stvari, so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.