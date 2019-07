Policisti opažajo večanje števila drznih tatvin iz hiš

Ljubljana, 23. julija - Ljubljanski policisti opažajo več drznih in pretkanih tatvin iz hiš. Storilci oškodovance zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Ljudje so še vedno zelo zaupljivi do neznancev. Zato svetujejo večjo previdnost, neznancev pa naj občani ne vabijo v prostore. Opozarjajo, da je treba hiše zaklepati.