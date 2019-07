Loki bo v letu 2021 dobil svojo serijo

Los Angeles, 24. julija - V sklopu letošnjega Comic-Cona so na dan prišle številne napovedi o novih filmih, v katerih so v ospredju superjunaki. Med njimi tudi, da bo v letu 2021 preko nove storitve za pretočne vsebine Disney Plus na ogled serija o Lokiju, Thorovem zlobnem bratu, ki ga bo tako kot v filmih igral Tom Hiddleston, piše britanski The Guardian.