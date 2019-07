Umrl je Art Neville, funk legenda iz New Orleansa

New York, 23. julija - V ponedeljek je v 82. letu umrl ameriški glasbenik Art Neville. Direktor ameriške glasbene založniške akademije Neil Portnow je zapisal, da je Neville kot ustanovni član k skupinama The Neville Brothers in The Meters prispeval svoj otožni glas in klavirsko znanje ter z njima soustvaril edinstveni zvok, navdahnjen v neworleanski glasbeni kulturi.