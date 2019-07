Na začetku Ofema neodločen izid za rokometaše in uvrstitev v finale za atletinjo

Baku, 22. julija - Na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) so se danes od mladih slovenskih športnikov predstavili rokometaši, ki so igrali neodločeno s Hrvaško. Nastopilo je tudi več atletov, plavalcev in tenisačev. Najbolje se je odrezala atletinja Zala Istenič v sprintu na 100 metrov, ki se je uvrstila v torkov finale.