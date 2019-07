Bratuškova z vodstvom 2TDK o projektu Glinščica

Ljubljana, 22. julija - Član uprave 2TDK Marko Brezigar je danes ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek podrobneje pojasnil okoliščine, ki so privedle do razveljavitve odločitve o izboru izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega tira. Dogovorila sta se, da bo 2TDK pripravil celovito poročilo o nastalih zapletih, so sporočili z ministrstva.