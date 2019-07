WWF članice EU poziva k pametnejšemu upravljanju z vodo

Bruselj, 22. julija - Evropa se sooča z vse bolj pogostimi in intenzivnimi poplavami, to stanje pa poslabšuje slabo upravljanje s sladkovodnimi ekosistemi in njihovo pretirano izkoriščanje, navaja danes objavljeno poročilo WWF. Države članice EU organizacija poziva, naj zagotovijo, da bodo vode dosegale dobro stanje v skladu z okvirno direktivo o vodah.