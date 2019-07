Na Bledu se začenja 29. festival Okarina

Bled, 23. julija - S koncertom španske zasedbe Vigüela se drevi na Bledu začenja 29. festival Okarina. Na tradicionalnem festivalu etno glasbe, katerega organizator je Zavod za kulturo Bled, se bo letos do 3. avgusta zvrstilo 12 glasbenih večerov z glasbenimi skupinami in posamezniki z vseh koncev sveta. Vsi koncerti se bodo pričeli ob 20.30 in bodo brezplačni.