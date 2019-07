Košarkarji v kvalifikacijah za EP 2021 z Avstrijci, Madžari in Ukrajinci

München, 22. julija - Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem leta 2021 pomerila z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino. Slovenija je na zadnjem EP 2017, ki so ga gostile Turčija, Finska, Izrael in Romunija, osvojila zlato kolajno.