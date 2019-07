Študentsko delo: Študenti iz svojega zaslužka plačujejo tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Ljubljana, 24. julija - Študenti in dijaki iz zaslužka pri študentskem delu plačujejo tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s prispevki pa je obremenjeno tudi izplačilo delodajalca. To pomeni, da mora delodajalec za plačilo študentu v višini 100 evrov izplačati 133 evrov, študent pa prejme 85 evrov.