Tel Aviv, 21. julija - Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je evropsko prvenstvo v Tel Avivu končala na 11. mestu in si zagotovili obstanek v diviziji A. V Na zadnji tekmi so Slovenci premagali Črno goro s 75:73, EP pa so končali z izkupičkom treh zmag in štirih porazov.