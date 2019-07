Vreme: Zvečer še možne nevihte, ponoči se bo umirilo

Ljubljana, 21. julija - Pozno popoldne in zvečer so sprva še možne nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Jutro bo delno do pretežno jasno. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do okoli 22 stopinj Celzija. V ponedeljek bo povečini sončno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.