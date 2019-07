Tigova in Ribakina finalistki Bukarešte

Bukarešta, 20. julija - Romunka Patricia Tig in Kazahstanka Jelena Ribakina se bosta v nedeljo pomerili za naslov na teniškem turnirju WTA v Bukarešti z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. V polfinalu je Tigova izločila šesto nosilko iz Nemčije Lauro Siegemund s 6:3 in 6:1, Ribakina pa je bila boljša od Italijanke Martine Di Giuseppe s 6:3 in 6:2.