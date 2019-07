Liam Orel osmi skupno in zlat v konkurenci do 19 let

Anzio, 20. julija - Koprski jadralec Liam Orel je na svetovnem prvenstvu do 23 let razreda finn, ki je potekal v Anziu v Italiji, zasedel skupno osmo mesto in obenem osvojil zlato v konkurenci do 19 let. V enajstih regatah v petih tekmovalnih dnevih je zbral 100 točk. Zmagal je Finec Oskari Muhonen (34).