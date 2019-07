Na Japonskem bo jadralke bržkone oplazil tajfun

Tokio, 20. julija - Na Japonskem se je začelo SP razreda laser radial, ki je obenem tudi kvalifikacijska regata za olimpijske igre v Tokiu 2020. V zalivu Miho se za deset olimpijskih vozovnic poteguje 111 krmark iz 49 držav, med njimi tudi dve Slovenki. Kim in Lin Pletikos sta uvodni regati končali na 38. in 52. mestu, kar ju trenutno uvršča na 75. in 103. mesto.