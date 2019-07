Kuzmića zbudili iz umetne kome

Beograd, 19. julija - Iz bolnišničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo v Beogradu prihajajo dobre novice, saj so iz umetne kome zbudili srbskega košarkarja Ognjena Kuzmića. Ta je nedavno doživel hudo prometno nesrečo na magistralni cesti med Banjaluko in Prijedorjem ter pri tem utrpel poškodbe glave in prsnega koša.