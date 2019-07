V Bovcu se začenja 24. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba Henrika Tume

Bovec, 20. julija - S tradicionalnim srečanjem občinskih in mestnih odborov SDS se v Bovcu danes začenja 24. poletni tabor stranke in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Kot vsako leto se bodo udeleženci tabora povzpeli na vrhove nekaterih gora, 27. julija na Triglav. Priložnost bo tudi za manj zahtevne vzpone, sprehode, rafting in kolesarjenje, napovedujejo v SDS.