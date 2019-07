Z novimi pravili lažji dostop do kapitalskih trgov

Bruselj, 21. julija - Veljati so začela usklajena pravila EU, ki bodo podjetjem omogočila lažji dostop do kapitalskih trgov. Določenim izdajateljem, kot so mala in srednje velika podjetja, ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ne bo več treba pripravljati dolgih predstavitev informacij v obliki prospektov.