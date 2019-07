Filmski festival v Torontu bo odprl film o nekdanji skupini Boba Dylana

Toronto, 22. julija - Filmski festival v Torontu, ki bo potekal od 5. do 15. septembra, bo odprla svetovna premiera filma Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band v režiji Daniela Roherja. Dokumentarec v ospredje postavlja Robertsona, kitarista in avtorja skladb skupine The Band, ki je sredi 60. let na turneji spremljala Boba Dylana, piše The Guardian.