Slovenija z nizom novih veleposlanikov

Ljubljana, 19. julija - Predsednik republike Borut Pahor je v minulih dneh podpisal ukaze o postavitvi več novih veleposlanikov. Slovenija dobiva nove veleposlanike pri Natu in mednarodnih organizacijah na Dunaju ter pri Svetu Evrope, pa tudi v Vatikanu, v Italiji, Franciji, Grčiji in Turčiji, Izraelu, Braziliji in Argentini ter v Črni gori, piše na spletišču gov.si.