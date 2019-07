Ljubljanska borza: V ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 19. julija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje začela skromno, indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.15 v primerjavi s četrtkom pridobil 0,02 odstotka. Indeks zvišujejo predvsem delnice Krke, ki so za vlagatelje tudi najbolj zanimive, in Save Re. Po drugi strani pa indeks znižujejo delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav.