Maribor, 19. julija - V prodajalno na Betnavski cesti v Mariboru je v četrtek popoldne prišel 44-letni Mariborčan in s pištolo zahteval denar iz blagajne. Ko sta prodajalki začeli kričati, je zbežal, a so ga policisti že po nekaj minutah prijeli in mu odvzeli orožje.