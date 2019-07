Izdelovanje pleten in prevoz z njimi vpisana v register nesnovne dediščine

Bled, 21. julija - Ministrstvo za kulturo je ta mesec v register nesnovne kulturne dediščine vpisalo izdelavo pleten in prevoz z njimi po Blejskem jezeru. Gre za znanje, ki se prenaša iz roda v rod, in tradicijo, ki je prepoznavna turistična znamenitost. Na novo sta v register nesnovne dediščine vpisana tudi prevozno čebelarstvo in prekmurščina.