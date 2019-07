Na tovornem vozilu na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto zagorela zadnja os

Ajdovščina, 19. julija - Hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Selom in Ajdovščino je bila v četrtek zvečer nekaj časa zaprta zaradi gorečega tovornega vozila s priklopnikom. Policisti so pri ogledu ugotovili, da je zagorelo na zadnji osi vozila, ki je nato v celoti pogorelo. Po prvih ocenah je škode za okoli 40.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.